Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия арми-2020 ТЕГИ

В Узбекистане состоялась жеребьевка выступлений команд-участниц конкурса «Военно-медицинская эстафета»

Кирилл Васин
22:10 22.08.2020
В торжественной обстановке участникам соревнований представили судейскую коллегию и наблюдателей конкурса.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На горном полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана состоялась жеребьевка очередности выступлений команд-участниц конкурса АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета».

В торжественной обстановке участникам соревнований представили судейскую коллегию и наблюдателей конкурса. Узбекские военнослужащие под аккомпанемент военного оркестра внесли в зал главный кубок, за который уже в ближайшие дни развернется борьба между военнослужащими из шести стран: Узбекистана, России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Палестины.

Присутствовавшие на церемонии прославленные узбекские спортсмены методом жеребьевки определили очередность выступления команд. На первом этапе конкурса «Индивидуальное мастерство» российской команде предстоит выступать второй. В выполнении комплексных упражнений по преодолению полосы препятствий и состязаниях по специальной подготовке российские военнослужащие посоревнуются с военными медиками из Белоруссии, а сборная Палестины выступит в паре с Таджикистаном. Последними на этапе «Индивидуальное мастерство» выйдут военнослужащие из Узбекистана и Вьетнама.

На этапе «Командное первенство», в ходе которого среднему и младшему медицинскому персоналу предстоит выносить условно раненых с поля боя, а врачебному составу демонстрировать свои навыки и знания в симуляционном центре, российская команда выступит третьей. Откроют этап команды из Палестины и Узбекистана. Специалисты из России выступят в паре с коллегами из Таджикистана. Закрывать этап предстоит военнослужащим из Белоруссии и Вьетнама.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.