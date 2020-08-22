Открытие форума «Армия-2020»: «Звезда» покажет самое важное

Военнослужащие уже репетируют церемонию открытия форума «Армия-2020», которая состоится завтра, 23 августа. Лучше всего происходящее будет видно из студии «Звезды». Именно из нее завтра в 12 часов начнется трансляция открытия форума «Армия-2020» и Армейских международных игр. Зрители в режиме реального времени смогут наблюдать, как прибывают иностранные делегации. И эта же студия станет местом ведения дневников Армейских международных игр.

Каждый день в 10 утра и в 11 вечера ведущие Карина Харитонова и Александра Селезенева будут рассказывать зрителям о главных событиях игр и форума.

В студию «Звезды» придут самые высокопоставленные гости и приоткроют тайны над теми разработками отечественной оборонной промышленности, которые представлены на форуме. Сейчас уже выстраивают свет и звук, готовят студию к трансляции.

В прошлом году гостями нашей студии стали министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командующие войсками, представители оборонно-промышленного комплекса. Трансляции этих интервью смотрите в эфирах и на сайте нашего телеканала.

До открытия форума «Армия-2020» и Армейских международных игр - меньше суток. Корреспонденты телеканала «Звезда» уже находятся на всех полигонах, где пройдут соревнования.