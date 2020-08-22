Российские моряки провели экскурсию для представителей посольства РФ по кораблям Каспийской флотилии

Экипажи малого артиллерийского корабля «Астрахань» и спасательного судна СБ-738 провели экскурсию для представителей посольства России и членов их семей на военной морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики.

Желающие смогли ознакомиться с условиями проживания, быта и службы российских моряков, а также устройством и оснащением современных кораблей Российского Военно-Морского Флота.

На базе «Пута» с 25 августа по 4 сентября состоится конкурс «Кубок моря». В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В конкурсе примут участие команда из России, которую представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии и команда Азербайджанской Республики, которая выступит на патрульном корабле «G-122».