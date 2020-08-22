Открытие конкурса «Полевая кухня» состоялось на полигоне Алабино

В субботу, 22 августа, на полигоне Алабино Западного военного округа в Московской области состоялось торжественное открытие конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр-2020 и «Фестиваля национальной кухни».

На торжественном мероприятии присутствовали руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-майор Валерий Мумиджанов, судьи конкурса, а также гости полигона.

Уточняется, что для военных поваров и пекарей Вооруженных сил России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана подготовлены несколько этапов состязаний, в которых им предстоит продемонстрировать свои навыки в стрельбе из автоматов АК-74, приготовлении блюд национальной кухни и выпечки хлебобулочных изделий.

«Критериями в оценке приготовленной пищи станут вкусовые качества, аромат, цвет и сервировка стола. Также соблюдение санитарных норм и правил, технология приготовления пищи» - сказал Мумиджанов.

Помимо этого, для участников и гостей Армейских международных игр-2020 российские военные повара приготовят около пяти тысячи порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб.

Все участники конкурса соревнуются на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40 и КП-20.