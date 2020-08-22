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На форуме «Армия-2020» состоится «Интеллектуальный биатлон» из шахмат и стрельбы

Егор Левин
14:16 22.08.2020
Отборочные шахматные турниры пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 25 по 27 августа, а этап боевой стрельбы состоится в Многофункциональном огневом центре 28 августа.
На форуме «Армия-2020» состоится «Интеллектуальный биатлон» из шахмат и стрельбы
© Фото: Министерство обороны России

В Министерстве обороны России приняли решение провести в рамках форума «Армия-2020» шахматный турнир с боевой стрельбой. «Интеллектуальный биатлон» будет проведен в формате блиц-игры с первенства со стрелковым оружием.

Количество боеприпасов будет зависеть от количества баллов, заработанных в шахматном турнире. Победители и призеры состязания в личном и командном зачете определятся по сумме заработанных очков по результатам стрельбы.

Отборочные шахматные турниры пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 25 по 27 августа, а этап боевой стрельбы состоится в Многофункциональном огневом центре 28 августа.

«Интеллектуальный биатлон» направлен на развитие и оценку двух совершенно разных качеств человека - интеллектуальных способностей и логического мышления, а также глазомера, выдержки и координации движений. Однако алгоритма, позволяющего соединить эти два испытания в одно комплексное состязание, ранее найдено не было.

«Интеллектуальный биатлон» - это совершенно новый военно-прикладной вид спорта, способный значительно увеличить популярность как шахмат, так и стрельбы, сочетая в себе ранее несовместимые виды спорта. К участию в состязании допускаются посетители и гости форума «Армия-2020».

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