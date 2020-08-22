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Танки и артиллерия ЮВО поражают десантные корабли «противника» на побережье: кадры учений в Абхазии

Лина Давыдова
02:00 22.08.2020
Впервые военнослужащие разнородных подразделений базы поразили морские цели в виде плавучих мишеней, имитирующие десантные корабли условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали оборону побережья Черного моря во время тактических учений. На полигоне Нагвалоу военнослужащие ЮВО отразили нападение морского десанта условного противника.

Впервые военнослужащие разнородных подразделений базы поразили морские цели в виде плавучих мишеней, имитирующие десантные корабли условного противника.

Стрельба выполнялась из танков Т-72Б3, БТР-82М, РСЗО «Град» артиллерийских орудий и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Особое внимание на учениях было уделено созданию фортификационных сооружений на всей протяженности береговой линии полигона, маскировке боевых машин и оперативному уничтожению наступающих надводных средств условного противника.

Также были выполнены задачи по отражению авиаудара расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов и преодолению зараженного отравляющими веществами участка местности.

К мероприятиям боевой подготовки было привлечено свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 500 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба ЮВО.

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