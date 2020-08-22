«Прорыв в будущее»: в Минобороны РФ определили лучший инновационный проект

В Минобороны РФ подвели итоги ежегодного конкурса «Прорыв в будущее». Инновационные проекты на конкурс представили молодые разработчики, ученые военных вузов и научно-исследовательских, а также операторы научных рот.

Всего было отобрано 59 работ из 13 городов России.

Лучшим проектом в 2020 года стала «Инфракрасная система автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов», разработанная для автономной посадки БЛА на различные посадочные площадки в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях.

Второе место занял проект «Перспективный многофункциональный взрыватель с электронным блоком, залитым полимерной композицией с добавлением углеродных нанотрубок, обеспечивающий требуемую безотказность при пробитии прочных преград». Данный способ повышает эффективность действия боеприпасов в 1,2 раза, исключая несрабатывание взрывателей от контактных нагрузок.

Призеры и лауреаты конкурса представят свои проекты в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года. Участников и гостей ждут различные выставки, конференции, экспозиции, научно-деловые программы. Впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО. Также будет представлено много новинок вооружения и техники.