Стрельбы и марш-бросок в 30 км: участники «Полярной Звезды» готовятся к испытаниям

В Белоруссии на полигоне «Брестский» подразделения специального назначения готовятся показать свою слаженность в ходе конкурса «Полярная Звезда».

В этом году соревнование будет проведено в шесть сложнейших этапов - от десантирования до ночных стрельб и тридцати километрового марш-броска.

На данный момент стрелки, саперы и гранатометчики проверяют оборудование и готовят оружие к бою.

В ходе тренировки участникам необходимо понять, как точно бьет их оружие, ведь на соревнованиях каждый выстрел пойдет в зачет и будут начисляться баллы.



Россию на конкурсе «Полярная Звезда» будут представлять военнослужащие отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки, которые являются победителями всеармейского конкурса.