Покорители неба: молодые летчики МиГ-31 совершили первый полет в стратосфере

Молодые летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО совершили первые полеты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы.

«К любому полету надо готовиться. Как говорят, "взлет опасен, полет прекрасен, посадка сложна"», - поделился впечатлениями командир корабля МиГ-31 Александр Шумков.

Он уверен, что какой бы ни был сложный полет, летчик будет чувствовать себя хорошо и уверенно, если он к нему подготовлен.

Полеты прошли в рамках летно-тактических учений.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность. Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года. Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.