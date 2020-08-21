Обнаружить радиоактивный объект за 35 секунд: новый мировой рекорд установлен в рамках «АрМИ-2020»

На полигоне «Песочное», на границе Костромской и Ярославской областей, экипаж химической разведки ВС РФ на тренировке установил новый мировой рекорд по поиску источников ионизирующих излучений. При подготовке к международному конкурсу «Безопасная среда» в присутствии судей военнослужащим из России удалось обнаружить радиоактивный объект за 35 секунд. Победители «АрМИ-2019», которым принадлежит предыдущий рекорд, выполняли данный норматив на две секунды дольше.

Трассы полигона имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования. Конкурсанты преодолеют препятствия трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

В ходе самого зрелищного этапа, военнослужащие должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники.

На трассах полигона на машинах химической разведки будут соревноваться команды ВС РФ, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик. Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет в августе на полигоне«Песочное» в период с 23 по 29 августа.