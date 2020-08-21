На берегу и на море: в Севастополе прошли учения по специальному обеспечению действий сил флота

На Черноморском флоте, в Новороссийске и Севастополе, под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова проведены учения по специальным видам обеспечения действий сил флота.

Во время первого этапа учений, в Новороссийске, главком ВМФ проверил действия черноморцев при организации поиска и спасения «затонувшей» подводной лодки и личного состава, оказавшегося на воде.

В ходе второго этапа учений, который был проведен уже в Севастополе, силы Черноморского флота отработали противоподводно-диверсионную оборону пункта базирования, техническое обеспечение группировок сил в назначенном морском районе, а также обороны и защиты этого района в ходе пополнения запасов кораблями в море.

Их сложность, по словам главкома заключалась в том, что были задействованы и береговые части, водные и подводные корабли, авиация ВМФ.

Сперва дежурная группа боевых пловцов обнаружила и «произвела захват» подводного диверсанта. Брандвахтенный катер осуществил гранатометание, чтобы отразить нападение подводных диверсантов со стороны моря, после чего в море вышла минно-тральная группа Черноморского флота для контрольно-разведывательного поиска мин.

«На данном учении мы видели элементы практического показа, то, что умеет флот, а умеет он многое. Все виды обеспечения как на берегу, так и на море, подготовка вооружения, эвакуация с моря личного состава, как на надводные корабли, так и на вертолеты, выполнение боевых упражнений», - прокомментировал ход военно-морских учений адмирал.

К выполнению задач были привлечены более 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, а также вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты-амфибии Бе-12 морской авиации.