Танкисты ЦВО атакой с ходу разгромили «противника» в Кузбассе

Танковые подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учений сходу уничтожили живую силу и движущуюся колонну военной техники условного противника в Кемеровской области.

По замыслу учений, расчеты БПЛА «Орлан-10» обнаружили и передали на командный пункт координаты района дислокации условного противника.

Экипажи танков, двигаясь на скорости около 70 км/ч, сходу открыли стрельбу по колонне военной техники «противника», заблокировали движение подразделения и уничтожили бронеавтомобили в голове и хвосте колонны с расстояния от 300 до 2000 метров. После уничтожения огневых средств и военной техники условного противника танковые экипажи выполнили перегруппировку и выдвинулись в запасной район.

В учениях, завершившихся в Кемеровской области, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, а также около 500 военнослужащих.