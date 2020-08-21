Российские и сирийские военные провели совместные учения в порту под Тартусом

Российские и сирийские военнослужащие провели совместные учения в порту Банияс, который расположен в провинции Тартус, в 35 километрах от одноименного города. Как рассказал начальник пункта базирования Вооруженных сил РФ «Тартус» контр-адмирал Владимир Кондратов, в ходе учений силы действовали на воде, под водой, в воздухе и на суше.

«Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что у нас значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в нашем общем деле - борьбе с международным терроризмом», - заявил Владимир Кондратов.

Одним из отрабатываемых маневров являлось обнаружение диверсионных групп. Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Были проведены артиллерийские стрельбы с кораблей и катеров по условному противнику.

Кроме того, был также разыгран эпизод с уничтожением условного беспилотника. Для этого подразделения сирийской армии на берегу создали дымовую завесу для маскировки пулеметной точки, из которой был уничтожен БПЛА.

В учениях принимали участие 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, подразделения водолазных специалистов, подразделения связистов, специалистов дымопуска - всего более 500 военнослужащих Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.