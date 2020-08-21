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На полигоне Кирилловский мотострелки завершили двусторонние учения с участием 3000 военнослужащих ЗВО

Валентина Пескова
02:34 21.08.2020
Впервые в ходе проведения тактических учений действия военнослужащих на поле боя поддержали самолеты-разведчики и бомбардировщики, подчиненные командирам противоборствующих соединений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На полигоне Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Ленинградской области, более 3,5 тысяч военнослужащих Красносельской и Севастопольской мотострелковых бригад завершили проведение двухсторонних тактических учений.

Отрабатывая тактические эпизоды мотострелки совершенствовали навыки в ведении маневренной обороны и наступлении с выгодного рубежа, проведении контратаки и ввода в строй второго эшелона, противодействии средствам воздушной и наземной разведки, БЛА условного противника.

При проведении тактических учений действия военнослужащих на поле боя поддержали самолеты-разведчики и бомбардировщики, подчиненные командирам противоборствующих соединений.

Подразделения реактивной артиллерии, используя вооружение РСЗО «Град», уничтожили условные командные пункты врага огнем прямой и полупрямой наводкой. Также артиллеристы получили практику в скрытном перемещении на запасные огневые позиции в условиях работы термодымовой аппаратуры.

В проведении учений приняли участие более 3500 военнослужащих мотострелковых, артиллерийских и разведывательных подразделений армии и около 300 единиц специальной и военной техники.

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