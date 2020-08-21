«Калашников» презентовал смарт-ружье МР-155 Ultima

Накануне форума «Армия-2020» концерн «Калашников» представил смарт-ружье МР-155 Ultima.

«Это больше наш шаг в индустрию развлечений. Я думаю, что это первый продукт в этом направлении, и мы будем его развивать. Может, эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски», - рассказал гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

По его словам, ружье появится в продаже в начале 2021 года. Специально для его производства в Ижевске запустят новые мощности.

«Калашников» также представил новый автомат под патрон НАТО АК-19. Он создан на базе АК-12, который в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ РФ.