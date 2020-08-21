«Калашников» представил АК-19 в калибре НАТО

АК-19 создан на базе АК-12, который имеет калибр 5,45 мм. В конце 2018 года АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ РФ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

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