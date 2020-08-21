Истребитель Су-30СМ сопровождает американский RC-135: кадры перехвата

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к Государственной границе РФ воздушную цель. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено.