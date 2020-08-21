Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МВТФ Армия-2020 ТЕГИ

«Стрижи» в «ромбе» и динамический показ «Беркутов»: что увидят зрители в небе над Кубинкой

Владислав Кустов
Кирилл Васин
18:57 21.08.2020
Всего в небо над Кубинкой поднимут больше двух десятков единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В небе подмосковной Кубинки сегодня, 21 августа, появился Су-57. Полеты нашего новейшего истребителя - часть так называемого динамического показа в рамках масштабного воено-технического форума «Армия-2020». Также покажут себя пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

Даже самым современным системам радиолокации для обнаружения Су-57 придется серьезно потрудиться. Особая геометрия крыльев, специальное радиопоглощающее покрытие отличают российский самолет.

На форуме будет представлена вся линейка российской дальней авиации: Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Также зрители увидят Су-35 и МиГ-35.

МиГ-35 может показывать немыслимые фигуры в небе за счет измененной формы планера вместе с увеличенной силой тяги двигателей. Самолет способен вести сразу 30 целей и 6 из них атаковать одновременно. Также он способен выполнять роль дозаправщика в воздухе.

На Су-35 летают «Русские Витязи». Новую партию самолетов получили этим летом и уже готовы к показу.

«Комплекс требует другого отношения в плане пилотажа. Каждая фигура для летчика, которая для зрителя кажется старой, - новая. На Су-35 для нас новое все», - рассказал командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Владимир Кочетов.

«Стрижи» же выступят на МиГ-29. Они подготовили сюрприз для зрителей.

«Пилотажная группа “Стрижи” готовит сюрприз. Планируем поднять 9 самолетов в пилотажном строю “ромб”. Новая программа в составе 9 самолетов, затем в составе 8 самолетов и один на предельных пилотажных приемах. И программа с 6 самолетами с перестроениями всевозможными. В таком формате в этом году будем работать», - отметил командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Дмитрий Косоруков.

Готовятся к показательным полетам или, как здесь говорят, к динамическому показу и Су-34, пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28. Всего в небо над Кубинкой поднимут больше двух десятков единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата21.08.2020, 16:31
Холдинг «Вертолеты России» представит свою продукцию на форуме «Армия-2020»
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата21.08.2020, 12:15
Огнеметные системы ТОС-2 поступят в войска до конца 2020 года
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
МВТФ Армия-2020
18:57 Армия
Видео
«Стрижи» в «ромбе» и динамический показ «Беркутов»: что увидят зрители в небе над Кубинкой
16:31 Армия
Холдинг «Вертолеты России» представит свою продукцию на форуме «Армия-2020»
09:28 Эксклюзив
Выставки, конференции и посещение уникальных объектов: чем удивит форум «Армия-2020»
17:57 ОПК
В МО заявили, что площадь статической экспозиции на «Армии-2020» превышает 320 тыс. кв. м.
13:54 ОПК
На «Армии-2020» впервые будут представлены реактивные снаряды «Торнадо-С»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:05 В стране и мире
Видео
«Увидели такое впервые»: ведущий «Звезды» рассказал о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне
13:13 В стране и мире
Видео
Врач рассказала об опасности гриппа для беременных
12:09 Армия
Шойгу: развитие войск РХБ защиты остается одним из важных направлений деятельности Вооруженных Сил
11:25 В стране и мире
В группе риска: онколог рассказал, кто чаще болеет раком
05:58 В стране и мире
Видео
Человек, подаривший детство: Юрий Энтин отмечает 85-летний юбилей
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Увидели такое впервые»: ведущий «Звезды» рассказал о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.