«Стрижи» в «ромбе» и динамический показ «Беркутов»: что увидят зрители в небе над Кубинкой

В небе подмосковной Кубинки сегодня, 21 августа, появился Су-57. Полеты нашего новейшего истребителя - часть так называемого динамического показа в рамках масштабного воено-технического форума «Армия-2020». Также покажут себя пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

Даже самым современным системам радиолокации для обнаружения Су-57 придется серьезно потрудиться. Особая геометрия крыльев, специальное радиопоглощающее покрытие отличают российский самолет.

На форуме будет представлена вся линейка российской дальней авиации: Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Также зрители увидят Су-35 и МиГ-35.

МиГ-35 может показывать немыслимые фигуры в небе за счет измененной формы планера вместе с увеличенной силой тяги двигателей. Самолет способен вести сразу 30 целей и 6 из них атаковать одновременно. Также он способен выполнять роль дозаправщика в воздухе.

На Су-35 летают «Русские Витязи». Новую партию самолетов получили этим летом и уже готовы к показу.

«Комплекс требует другого отношения в плане пилотажа. Каждая фигура для летчика, которая для зрителя кажется старой, - новая. На Су-35 для нас новое все», - рассказал командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Владимир Кочетов.

«Стрижи» же выступят на МиГ-29. Они подготовили сюрприз для зрителей.

«Пилотажная группа “Стрижи” готовит сюрприз. Планируем поднять 9 самолетов в пилотажном строю “ромб”. Новая программа в составе 9 самолетов, затем в составе 8 самолетов и один на предельных пилотажных приемах. И программа с 6 самолетами с перестроениями всевозможными. В таком формате в этом году будем работать», - отметил командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Дмитрий Косоруков.

Готовятся к показательным полетам или, как здесь говорят, к динамическому показу и Су-34, пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28. Всего в небо над Кубинкой поднимут больше двух десятков единиц техники.