«Кубок моря-2020»: экипаж «Махачкалы» отработал постановку корабля на якорь и швартовую бочку

В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря» АрМИ-2020 экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии вышел в море для отработки одного из самых сложных этапов конкурса – постановки корабля на якорь и швартовой бочки.

В соответствии с положением о конкурсе данное упражнение оценивается по двум критериям: точности удержания курса и времени выполнения маневра. На данном этапе конкурса «Кубок моря» российская команда уверенно победила, справившись с задачей за 7 минут 27 секунд. Об этом сообщили в пресс-центре конкурса «Кубок моря» АрМИ-2020.

Ранее российские моряки провели тренировки на учебно-тренировочном комплексе, где отработали порядок действий при поступлении забортной воды и применении спасательных средств, а также провели стрельбы по морской и воздушной целям.

Конкурс «Кубок моря» АрМИ-2020 будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 25 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».