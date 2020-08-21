Холдинг «Вертолеты России» представит свою продукцию на форуме «Армия-2020»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» холдинг «Вертолеты России», входящий в состав госкорпорации Ростех, представит широкую линейку вертолетной техники военного назначения.

На экспозиции в парке «Патриот» представят модернизированные транспортно-боевые вертолеты Ми-35П и Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, а также военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с повышенными ударными возможностями и защищенностью.

«Также будет представлен мобильный сервисный центр, который предназначен для капитального ремонта и техобслуживания вертолетов типа Ми-8/17 в условиях авиационных баз заказчиков», - уточняется в сообщении.

На аэродроме в подмосковной Кубинке участники и гости форума смогут увидеть ударный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник», корабельный Ка-52К «Аллигатор», военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, а также новейший транспортник Ми-38Т.

Помимо этого, там же представят и гражданскую продукция холдинга – пассажирский Ми-38 с салоном повышенной комфортности, а также вертолет Ансат в медицинском оснащении.

В то же время, в демоцентре Ростеха на экспозиции «Вертолетов России» будет представлена новейшая лопасть с саблевидной законцовкой, которая обеспечивает повышение летно-технических характеристик вертолета, а также один из блоков мобильного сервисного центра.