Шойгу: войска РХБ защиты обработали 52 миллиона квадратных метров территории РФ в рамках борьбы с COVID-19

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, войска РХБ защиты к 2025 году будут на 85 процентов укомплектованы современной техникой.

Именно они в условиях пандемии занимались дезинфекцией предприятий, вокзалов и целых населенных пунктов, причем не только в России, но и за рубежом. А научные учреждения Минобороны совместно с НИЦ имени Гамалеи разработали первую вакцину против коронавируса.

«В условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию 560 объектов в 140 населенных пунктах за пределами Российской Федерации. На территории нашей страны обработано более 260 тысяч объектов общей площадью 52 миллиона квадратных метров», - рассказал Шойгу.

Он добавил, что вакцина против COVID-19 разработана при непосредственном участии 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко Министерства обороны. Она прошла регистрацию 11 августа 2020 года.