Мифы о Второй мировой обсудят на форуме «Армия-2020»

Специальное мероприятие - круглый стол, посвященный правде и вымыслам о Второй мировой войне, пройдет в ходе форума «Армия-2020». Организатором встречи под названием «Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне» выступит Научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Василий Трушин, на форуме также пройдут круглые столы, которые будут посвящены военному духовенству и противодействию фальсификации истории. Кроме того, среди других мероприятий «Армии» значится конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы».

Всего, по словам генерал-лейтенанта, на «Армии-2020» пройдет 186 мероприятий научно-деловой программы, что почти в два раза больше, чем было в 2015 году, когда форум проводился впервые.

Также на мероприятии состоятся конференции, посвященные искусственному интеллекту и информационным технологиям для правовой поддержки нацбезопасности, пишет газета «Красная звезда».