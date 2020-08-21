Заградительный огонь РСЗО «Торнадо-Г»: кадры «уничтожения» противника артиллеристами ЮВО

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Военнослужащие «уничтожили» противника, его командные пункты, склады с оружием и выполнили задачи по ведению сосредоточенного и заградительного огня из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

В учениях «Кавказ-2020» примут участие подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

«Торнадо-Г» - российская модернизированная реактивная система залпового огня. Основное отличие от своего предшественника РСЗО 9К51 «Град» заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.