Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия арми-2020 ТЕГИ

Участники международного этапа конкурса «Чистое небо» выполнили пристрелку новейших АК-12

Ирина Егорова
13:15 21.08.2020
Для правильной пристрелки оружия стрельба ведется в несколько сессий, после каждой из которых тренеры оценивают количество попаданий, траекторию отклонения пуль.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зенитчики привели стрелковое оружие к бою в рамках подготовки к соревнованиям расчетов противовоздушной обороны «Чистое небо» Армейских международных игр-2020. Во время занятий на полигоне Ейский участники состязаний выполнили пристрелку АК-12.

Для правильной пристрелки оружия стрельба ведется в несколько сессий, после каждой из которых тренеры оценивают количество попаданий, траекторию отклонения пуль. После чего осуществляется корректировка огня или прицельных устройств.

Также участники конкурса провели тренировку на единой полосе типа «Атака», преодолев препятствия такие как лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница, после чего выполнили стрельбы из АК-12.

Конкурс «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр пройдет с 23 августа по 5 сентября 2020 года на территории полигона учебного центра войск противовоздушной обороны в Ейске.

В конкурсе участвуют команды из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Камбоджи, Вьетнама.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата21.08.2020, 12:12
Шойгу рассказал о масштабе мероприятий АрМИ-2020 и МВТФ «Армия-2020»
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата21.08.2020, 12:15
Огнеметные системы ТОС-2 поступят в войска до конца 2020 года
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
арми-2020
13:15 Армия
Видео
Участники международного этапа конкурса «Чистое небо» выполнили пристрелку новейших АК-12
13:00 Армия
Очередность выступлений инженерной техники на конкурсе «Безопасный маршрут» определили с помощью матрешек
11:00 Эксклюзив
Видео
Обкатать обновленную трассу: участники «Суворовского натиска» приступили к первым тренировкам
10:30 Армия
Четыре боевых модуля «Охотник» покажут на форуме «Армия»
10:20 Прямая трансляция
В режиме реального времени: «Звезда» покажет прямые трансляции с форума «Армия» и АрМИ-2020
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:13 В стране и мире
Видео
Врач рассказала об опасности гриппа для беременных
12:09 Армия
Шойгу: развитие войск РХБ защиты остается одним из важных направлений деятельности Вооруженных Сил
11:25 В стране и мире
В группе риска: онколог рассказал, кто чаще болеет раком
05:58 В стране и мире
Видео
Человек, подаривший детство: Юрий Энтин отмечает 85-летний юбилей
05:38 Спорт
Поветкин рассказал, что ждет от боя с Уайтом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.