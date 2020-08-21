Участники международного этапа конкурса «Чистое небо» выполнили пристрелку новейших АК-12

Зенитчики привели стрелковое оружие к бою в рамках подготовки к соревнованиям расчетов противовоздушной обороны «Чистое небо» Армейских международных игр-2020. Во время занятий на полигоне Ейский участники состязаний выполнили пристрелку АК-12.

Для правильной пристрелки оружия стрельба ведется в несколько сессий, после каждой из которых тренеры оценивают количество попаданий, траекторию отклонения пуль. После чего осуществляется корректировка огня или прицельных устройств.

Также участники конкурса провели тренировку на единой полосе типа «Атака», преодолев препятствия такие как лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница, после чего выполнили стрельбы из АК-12.

Конкурс «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр пройдет с 23 августа по 5 сентября 2020 года на территории полигона учебного центра войск противовоздушной обороны в Ейске.

В конкурсе участвуют команды из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Камбоджи, Вьетнама.