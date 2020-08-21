В Минобороны назвали цель морских учений, в которых приняли участие 50 кораблей ЧФ.

В Министерстве обороны России назвали цель морских учений, в которых приняли участие 50 кораблей ЧФ, а также морская авиация. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что было необходимо отработать принципы обеспечения сил флота в ближней и дальней морской и океанской зоне. Генерал подчеркнул, что «это получается уверенно».

«В акватории Черного моря проведена морская фаза специальных учений по материально-техническому обеспечению сил Черноморского флота. В эпизоде приняли участие порядка 50 надводных кораблей и судов обеспечения и 11 единиц вертолетов и самолетов ЧФ приняли участие в морской части спецучений МТО», - говорится в сообщении.

В частности, в маневрах приняли участие фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетный катер «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Муромец», танкера, морские, рейдовые буксиры и водолазные суда.

Булгаков отметил, что в ходе учений были продемонстрированы эпизоды по пополнению запасов топлива на корабль «лагом» от танкера при стоянке на якоре, погрузка торпедного боезапаса на корабль, пополнение запасов питьевой воды на корабль с десантного катера, а также охрана и оборона района комплексного снабжения. Звено Су-30СМ морской авиации прикрывало корабли флота в районе выполнения задач.