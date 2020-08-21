Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Минобороны назвали цель морских учений, в которых приняли участие 50 кораблей ЧФ

Егор Левин
12:34 21.08.2020
В Минобороны назвали цель морских учений, в которых приняли участие 50 кораблей ЧФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Министерстве обороны России назвали цель морских учений, в которых приняли участие 50 кораблей ЧФ, а также морская авиация. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что было необходимо отработать принципы обеспечения сил флота в ближней и дальней морской и океанской зоне. Генерал подчеркнул, что «это получается уверенно».

«В акватории Черного моря проведена морская фаза специальных учений по материально-техническому обеспечению сил Черноморского флота. В эпизоде приняли участие порядка 50 надводных кораблей и судов обеспечения и 11 единиц вертолетов и самолетов ЧФ приняли участие в морской части спецучений МТО», - говорится в сообщении.

В частности, в маневрах приняли участие фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетный катер «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Муромец», танкера, морские, рейдовые буксиры и водолазные суда.

Булгаков отметил, что в ходе учений были продемонстрированы эпизоды по пополнению запасов топлива на корабль «лагом» от танкера при стоянке на якоре, погрузка торпедного боезапаса на корабль, пополнение запасов питьевой воды на корабль с десантного катера, а также охрана и оборона района комплексного снабжения. Звено Су-30СМ морской авиации прикрывало корабли флота в районе выполнения задач.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
12:15 ОПК
Видео
Огнеметные системы ТОС-2 поступят в войска до конца 2020 года
11:00 Эксклюзив
Видео
Обкатать обновленную трассу: участники «Суворовского натиска» приступили к первым тренировкам
10:30 Армия
Четыре боевых модуля «Охотник» покажут на форуме «Армия»
10:18 В стране и мире
Видео
Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы: видео
09:52 В стране и мире
Видео
Президент Молдавии выразил желание испытать российскую вакцину от COVID-19
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.