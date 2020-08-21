Очередность выступлений инженерной техники на конкурсе «Безопасный маршрут» определили с помощью матрешек

Команды конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020 провели распределение инженерной техники по жеребьевке. Представители Республики Беларусь, Вьетнама и Узбекистана по очереди выбрали заложенные в традиционные русские матрешки номера боксов, в которых находилась инженерная техника.

Мероприятие состоялось на полигоне 210-го межрегионального учебного центра инженерных войск в Нижегородской области.

В конкурсе задействована различная инженерная техника, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2.

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр–2020 начнутся 24 августа. В соревнованиях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама. Конкурс проводится на маршруте, протяженностью 1 350 метров. В состав команд входят инженерно-саперное подразделение, расчет механизированного моста и экипаж инженерной машины.