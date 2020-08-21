Шойгу: обучение в академии Генерального штаба проходят военнослужащие 35 государств
Методики подготовки военнослужащих высоко оцениваются иностранными специалистами
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств.
В целом в системе подготовки высших офицерских кадров заложен высокий потенциал к совершенствованию и обучению военных руководителей, готовых к решению задач в области обеспечения военной безопасности России и к защите ее граждан.