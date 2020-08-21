Шойгу рассказал об организации учебного процесса в Военной академии Генштаба

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с вступительным словом на очередном заседании Коллегии Минобороны РФ. Во время речи он коснулся нескольких наиболее важных вопросов, среди которых также был и вопрос подготовки командных кадров Вооруженных Сил России, являющейся одной из самых приоритетных задач.

«Именно от широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооруженными Силами. Особого внимания заслуживает опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генерального штаба, в которой созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава», - заявил Шойгу.

Министр обороны отметил, что в коллективе учебного учреждения собрались профессиональные педагоги и ученые, более 60% которых обладает боевым опытом. По словам Шойгу, в академии функционируют 16 военно-научных школ по актуальным направлениям развития военной науки и военного искусства, что способствует качественной подготовке специалистов в области управления военной организацией государства.

«Высокими темпами развивается электронная образовательная среда, совершенствуется материально-техническая база. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52% от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями», - заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что годом ранее в академии также воссоздали курсы повышения квалификации для командующих, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей. Шойгу заявил, что в учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Министерства обороны РФ.