Шойгу: развитие войск РХБ защиты остается одним из важных направлений деятельности Вооруженных Сил
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что развитие войск РХБ защиты остается одним из важных направлений деятельности Вооруженных Сил.
«Наряду с прямым предназначением, войска РХБ защиты активно участвуют в решении различных задач мирного времени», - отметил министр.
В период пандемии коронавируса специалисты провели дезинфекцию 560 объектов в 140 населенных пунктах за пределами России.
На территории нашей страны обработано более 260 тысячи объектов общей площадью 52 миллиона квадратных метров.
«При непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко Минобороны разработана и 11 августа текущего года зарегистрирована первая в мире вакцина от нового типа коронавируса», - акцентировал Шойгу.
На данный момент по решению президента России сводный отряд войск РХБ защиты принимает участие в мероприятиях по устранению загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.
Министр заключил, что войска оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. К концу 2025 года данный показатель должен составить 85%.