Армия Шойгу: развитие войск РХБ защиты остается одним из важных направлений деятельности Вооруженных Сил Светлана Головина По словам министра, войска оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. © Фото: Минобороны России Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что развитие войск РХБ защиты остается одним из важных направлений деятельности Вооруженных Сил. «Наряду с прямым предназначением, войска РХБ защиты активно участвуют в решении различных задач мирного времени», - отметил министр. В период пандемии коронавируса специалисты провели дезинфекцию 560 объектов в 140 населенных пунктах за пределами России. На территории нашей страны обработано более 260 тысячи объектов общей площадью 52 миллиона квадратных метров. «При непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко Минобороны разработана и 11 августа текущего года зарегистрирована первая в мире вакцина от нового типа коронавируса», - акцентировал Шойгу. На данный момент по решению президента России сводный отряд войск РХБ защиты принимает участие в мероприятиях по устранению загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. Министр заключил, что войска оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. К концу 2025 года данный показатель должен составить 85%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует