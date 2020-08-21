Гермошлем и «вторая кожа»: какие инновации отвечают за работоспособность и жизнь летчиков в небе

В Перми с аэродрома Большое Савино молодое пополнение командования пермского истребительного авиаотряда впервые совершили взлет на перехватчиках МИГ-31. Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин оказался на месте событий и показал всю подготовку изнутри.

Для лейтенанта Александра Шумкова на ближайшие пару часов пронизанный металлическими трубками комбинезон, через которые подается воздух, станет буквально второй кожей. В случае разгерметизации верхняя часть умного костюма сможет регулировать температуру тела.

«Давление всегда здесь закачено. Оно вот даже есть. Для перегрузок, для того чтобы кровь от живота резко не ударила в мозг», - пояснил Шумков.

Уточняется, что помимо высотно-компенсирующего костюма за работоспособность и жизнь летчика на предельно допустимых высотах отвечает система подачи воздуха самолета и гермошлем, который кроме подачи кислорода контролирует атмосферное давление.

«Семь вчерашних выпускников авиационных училищ, на перехватчиках МИГ-31 поочередно взлетели с аэродрома Большое Савино в Перми. При отрыве от земли капитаны сверхзвуковых боевых самолетов по традиции кричали своим штурманам не «Взлет», а легендарное, гагаринское "Поехали!"», - передает Бородкин

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