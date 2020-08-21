Четыре боевых модуля «Охотник» покажут на форуме «Армия»

На международном форуме «Армия-2020» АО «НПО «Электромашина» в выставочной зоне концерна «Уралвагонзавод» представит четыре модификации боевого модуля «Охотник» и сервисную концепцию в новом формате.

Напомним, что разработка челябинского предприятия боевой модуль «Охотник» впервые был представлен на форуме «Армия-2018», после чего он получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин.

«На предстоящем форуме БМ "Охотник" займет достойное место на выставочном стенде. Кроме того, его можно будет увидеть на автомобиле "Тайфун-К" производства АО "Ремдизель". Эта версия боевого модуля впервые появилась на параде в Москве в этом году. Еще одна модификация боевого модуля под названием "Нарвал", предназначенного для морских катеров, будет расположена в отдельной экспозиции Военного-морского флота. Интригой станет обновленная версия боевого модуля "Электромашины" на закрытом показе, который пройдет в первый день форума», - отметил заместитель гендиректора по маркетингу и продажам Иван Корольков.

Уточняется, что боевой модуль «Охотник» оборудован дистанционным управлением и стабилизирован в двух плоскостях, что дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более одной тысячи метров.

Модуль оснащен телевизионным прицелом, который позволяет обнаружить цель на расстоянии 5 тысяч метров, и тепловизионным – до 2,5 тысяч метров.

Помимо этого, для разведки и наблюдения за противником в модуле применяется лазерный дальномер. При создании модификаций модуля, учитывается вид боевой техники, на которой он будет применяется - сухопутный или морской.

Кроме того, на стенде «Уралвагонзавода» «Электромашина» представит сервисную концепцию второго уровня для ремонта военной техники. Мастерская будет размещена в кузов-контейнере.

«Преимущество такого варианта размещения в том, что кузов-контейнер с габаритами 2,5 на 7 метров устанавливается на различные грузовые автомобили, которые можно эксплуатировать в более сложных погодных условиях и при отсутствии дорог. Для работы контейнер снимают с автомобиля и размещают в любой местности в быстровозводимых лагерях для осуществления ремонта», - сказал Корольков.

Уточняется, что кузов-контейнер имеет автономное электропитание, кондиционирование и отопление, что является большим преимуществом в походных условиях. В нем можно проводить оперативную диагностику и ремонт всех изделий «Электромашины», которые используются в военной технике.

Мобильная мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта: автоматизированным рабочим местом с компьютером и стеллажами с необходимыми запасными частями и инструментами. Наполнение кузова-контейнера может быть различным, в зависимости от потребностей заказчика.