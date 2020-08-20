До открытия масштабных Армейский международных игр остается три дня

Двадцать третьего августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» одновременно с форумом впервые состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт одному из самых зрелищных конкурсов полевой выучки - «Танковый биатлон». Таким образом, до открытия мероприятий осталось три дня. Они пройдут в парке «Патриот».

На главные армейские события года собираются международные эксперты в области вооружений, поэтому на площадке уделяется особое внимание безопасности. В работе форума планируют принять участие более тысячи отечественных и иностранных компаний, готовых продемонстрировать свыше 25 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники.

Подготовка к мероприятиям на данный момент завершена. Оборудованы зоны досмотра, бесконтактного измерения температуры, а ношение масок и перчаток будет обязательным. Войска РХБЗ проводят регулярную дезинфекцию мест проведения форума. Одним словом, меры безопасности в этом году будут повышенными в связи с эпидемией коронавируса.

В «АрМИ-2020» будут участвовать 190 военных команд из 28 стран.

Все участники и гости МВТФ «Армия-2020» и АрМИ-2020 смогут посетить Главный храм Вооруженных сил, музейный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».