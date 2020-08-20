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«Авария» на подводной лодке: на Черноморском флоте провели учения по специальным видам обеспечения

Ирина Егорова
09:21 20.08.2020
В ходе учений был осуществлен поиск условно затонувшей подводной лодки и личного состава, плавающего на воде, оказание помощи аварийной подводной лодке и людям, терпящим бедствие на море.
«Авария» на подводной лодке: на Черноморском флоте провели учения по специальным видам обеспечения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В полигонах боевой подготовки Черноморского флота провели учения по специальным видам обеспечения деятельности сил ВМФ, в ходе которого были отработаны задачи поисково-спасательного обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны, технического обеспечения сил в назначенном районе, а также обороны и защиты данного района в ходе комплексного материально-технического обеспечения.  

В ходе учений был осуществлен поиск условно затонувшей подводной лодки и личного состава, плавающего на воде, оказание помощи аварийной подводной лодке и людям, терпящим бедствие на море. Сперва личный состав самостоятельно вышел из торпедного аппарата «аварийной» подлодки методом «свободного всплытия» в обеспечении водолазов и доставил на ПЛ средства жизнеобеспечения. Далее экипажи рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения отработали подбор личного состава, плавающего на воде. При этом, спасательный вертолет Ка-27пс производил сброс на воду надувных плотов. После этого в учения включилась медицинская группа, которая «оказала помощь» «спасенным» военнослужащим.

«Учения важны. Теория без практики, тем более в военном деле, ничто. Это учения по специальным видам обеспечения. Они проходят недавно. Личный состав набирается опыта. Они проходят на всех флотах», - отметил главком ВМФ.

Основной, второй этап учений состоится завтра, 21 августа.

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