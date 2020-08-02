В День ВДВ в Москве перекроют несколько улиц

В воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск в Москве будет перекрыто несколько улиц. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Отмечается, что перекрытия коснутся участков в центре и на северо-востоке города.

С 6.00 до 16.00 не будет движения на улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади, а также на площади Васильевский спуск. Кроме того, в этот день с 0.01 до 16.00 на Ильинке от Новой до Красной площади нельзя будет парковаться.

С 8.00 до 10.00 будет полностью перекрыта улица Советской Армии. На этом участке в районе Центрального музея Вооруженных сил России в период с 0.01 до 10.00 будет ограничена парковка.

В Минобороны сообщили, что 2 августа в честь 90-летия ВДВ состоится возложение цветов и гирлянд к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади. В церемонии примут участие командующий и военнослужащие ВДВ, представители Союза десантников России, ДОСААФ России, ветеранские и военно-патриотические организации.