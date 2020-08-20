«Грады» и «Ураганы» уничтожили «неприятеля» под Оренбургом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника в ходе учения с артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа в Оренбургской области.

По легенде, расчеты БПЛА «Орлан-10» обнаружили сосредоточение «противника» и передали информацию на командный пункт артиллерии. Для ограничения маневра и выхода из-под огневого поражения условного противника, расчетами РСЗО БМ-21 «Град» были поставлены неподвижные заградительные огни на маршрутах возможного отхода незаконных вооруженных формирований. В свою очередь, расчеты боевых машин 9К57 «Ураган» нанесли поражение по основным силам «неприятеля».

Корректирование огня производили БПЛА «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали результаты стрельбы на командный пункт.

Всего в практических действиях приняли участие более 600 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.