В РВСН проходит финал профессионального конкурса «Стратегическое многоборье»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения проходит финальный этап конкурса «Стратегическое многоборье». Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных ракетными комплексами стационарного шахтного базирования.

Стратегические ракетчики выводят на полевые позиции подвижный ракетный комплекс «Ярс». На маршруте движения выполняют вводные по преодолению условно зараженного участка местности, замене колеса,

а также обработке специальной техники, кроме того отрабатывают вводные по отражению нападения условных ДРГ.

В ходе состязаний участники демонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, отработают специальную комплексную задачу с использованием учебно-боевой техники и аппаратуры.

Конкурсантам также предстоит сдать нормативы в составе подразделений - преодолеть полосу препятствий и огневую штурмовую полосу, выполнить стрельбы из штатного оружия, произвести развертывание комплекта минирования.

Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений.