Массовая эвакуация боевой техники и ее восстановление: впечатляющие кадры учения ОДКБ «Эшелон-2020»

На специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнена масштабная эвакуация и ремонт боевой техники.

На учении впервые отрабатываются практические действия подразделений российских войск и иностранных контингентов по ремонту автомобильной и бронетанковой техники в полевых условиях.

Ремонтно-эвакуационными подразделениями была отработана эвакуация условно поврежденной бронетехники с поля боя и ее транспортировка в мастерские. На учении также впервые был задействован мобильный ремонтно-восстановительный поезд. Оборудование поезда позволяет в полевых условиях выполнять полный комплекс ремонта крупных элементов корпуса и ходовой части боевой техники, а также замену и настройку сложного электронного и механического оборудования.

На учении также отрабатываются практические действия подразделений российских войск и иностранных контингентов по заправке горючим и подвозу материальных средств при развертывании войск.

Специалисты МТО оборонных ведомств государств - членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями МТО Южного военного округа (ЮВО) в полевых условиях развернули полевой склад горючего (ПСГ-600) , который обеспечил одновременную заправку 10 единиц автотопливозаправщиков. Для массовой заправки боевой техники задействовали 36 единиц современных средств заправки и транспортировки горючего АТЗ-12-10-63501 и автоцистерн АЦ-14-6350. В целях сокращения времени заправки было развернуто 160 участков с общим объемом запасов горючего 340 тонн.

Десятки танков и боевых машин пехоты пополнили запасы топлива за несколько минут, после чего экипажи танкового и мотострелкового батальонов продолжили выполнение учебно-боевых задач.

В учении под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие воинские контингенты государств – членов Организации и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

К учению, которое продлится до 20 августа, привлекается около 1 тыс. военнослужащих и порядка 250 единиц техники.