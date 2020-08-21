Российские истребители восемь раз поднимались на перехват иностранных разведчиков за неделю
Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
© Фото: Минобороны России
За минувшую неделю разведку у российских границ вели 40 самолетов-разведчиков и БПЛА, следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете «Красная Звезда».
Иностранные разведчики сопровождались российскими РЛС. Из состава дежурных по ПВО сил было выполнено 8 подъемов истребителей. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.