Экстремальное вождение: кадры подготовки команд военных автомобильных инспекций к соревнованию «Дорожный патруль»

В Узбекистане готовятся к соревнованиям конкурса «Дорожный патруль» военные автоинспекторы: крутят «змейки» и «восьмерки», на полном ходу делают развороты на 180 градусов.

Экстремальное вождение - один из эпизодов соревнований, наряду с регулированием дорожного движения, заменой колеса и военно-технической эстафетой. В основе всех этапов-скорость.

Корреспондент «Звезды» Константин Исаев на собственном опыте убедился в мастерстве военных автоинспекторов: он находился в машине во время выполнения тренировочной программы. Все упражнения – на скорости в десятки километров. Среди них – «коридор» задним ходом и «полицейский разворот». Корреспондента буквально вдавливало в пассажирское кресло, от увиденного захватывало дух.

Соревнование команд военных автомобильных инспекций «Дорожный патруль» пройдет на полигоне Коканд в республике Узбекистан.