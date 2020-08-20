Начальник Генштаба Герасимов проверил ход специальных учений в Астраханской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход специальных учений по материально-техническому обеспечению войск в Астраханской области.

На аэродроме Ахтубинск подразделения ВВС продемонстрировали подготовку к вылетам смешанной авиационной группы с применением перспективных образцов инженерно-аэродромной техники.

Отмечается, что в ходе учений была показана установка комплексов «Кинжал» на истребители-перехватчики МиГ-31. Также на полигоне Капустин Яр Герасимов оценил работу медицинского отряда, подразделений военной полиции и органов военно-политической работы, развернутых на полигоне в четверг, 20 августа.

Тыловая группировка развернула район комплексного восстановления техники, полевые склады горючего, места массовой заправки техники, пункты содержания запасов питьевой воды, банно-прачечные комплексы и полевые бытовые пункты, а также пункты выполнения ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия в полевых условиях.

По легенде учений артиллерия и авиация условного противника нанесла «удары» по выдвигающимся подразделениям, что привело к скоплению «поврежденного» вооружения и техники. Задачей тыловой группировки стала оценка их состояния, а также эвакуация и ремонт. Маневры проходят под контролем заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

Специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил РФ проводится с 17 до 21 августа. Всего в учении принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и до 750 единиц военной и специальной техники.