Военнослужащие из Республики Конго впервые испытали оборудование для скалолазания в Подмосковье

Для дебютантов международного конкурса «Аварийный район» из Республики Конго проводят изучение учебно-материальной базы и комплексные тренировки этапов конкурса.

При выполнении упражнения на 12-метровом скалодроме используется оборудование для скалолазания, с помощью которого требуется в составе команды преодолеть препятствие и перенести оборудование общим весом более 250 килограмм. Кроме того, перед участниками команд стоит задача по безопасному спуску «пострадавших» с экстремальной высоты.

В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Международный конкурс «Аварийный район-2020» пройдет с 29 августа по 3 сентября 2020 года на полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области.