Армия арми-2020 Рев моторов и визг колес: кадры заездов на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» под Воронежем Андрей Аркадьев Протяженность трассы эстафеты свыше восьми километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сборные Беларуси, Китая, Узбекистана и России провели заключительные заезды на конкурсе Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области. Команды прошли более 50 элементов трассы на российских автомобилях УАЗ «Патриот», КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также УРАЛ 4320. Военные водители показали, как умеют преодолевать препятствия: косогор, змейка, холм, овраг, противотанковый ров, колейный мост, земляной серпантин, стерня, пахота, зыбучий песок, грязевое болото и брод. До начала соревнований сборные команды стран-участниц конкурса проведут техническое обслуживание машин, жеребьевку, где определится очередность выступления участников. Состязания военные водителей Армейских международных игр пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует