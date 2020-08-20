Участники конкурса «Дорожный патруль» выполнили пристрелку оружия: кадры тренировки

На полигоне в Узбекистане участники конкурса Армейских международных игр «Дорожный патруль» провели пристрелку оружия.

Каждой команде выдали пистолеты Макарова и автоматы Калашникова. В течение часа военные должны были оставить по три лучших образца, с которыми они и выйдут на старт.

Военные инспекторы в силу своей специфики службы крайне редко применяют табельное оружие. Тем не менее именно огневая подготовка будет играть решающую роль в эстафете, где всего один промах будет означать дополнительный штрафной круг, а это добавит минимум одну минуту к общему времени команды.

Соревнование команд военных автомобильных инспекций «Дорожный патруль» пройдет на полигоне «Коканд» в республике Узбекистан.

В составе каждой команды до 11 человек: начальник, тренер, капитан, четыре участника (младшие офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты), три представителя технического персонала и переводчик.