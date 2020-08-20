В огонь и в воду: военнослужащие базы в Абхазии преодолели психологическую полосу препятствий

Около 1,5 тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии преодолели психологическую полосу препятствий в рамках специального учения по военно-политической работе.

Особенностью тренировки стала подготовка военнослужащих ротных тактических групп на психологической полосе препятствий с огненными и водными элементами. Также на учениях были впервые опробованы новые формы работы и порядок взаимодействия по развертыванию пунктов психологической помощи военнослужащим в ходе боя.

Учения специалистов по военно-политической работе проводятся в Южном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковника Андрея Картаполова.

В них было задействовано около 400 единиц военной и специальной техники, силы и средства военно-политических органов военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск в шести районах Ростовской области, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Дагестане.