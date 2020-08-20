Начальник Генштаба прибыл с проверкой второго этапа спецучений на юге России

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО).

В ходе рабочей поездки начальник Генштаба ВС РФ проинспектирует завершающуюся фазу второго этапа специальных учений по развертыванию системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Герасимов заслушает доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе проведения спецучений по видам обеспечения войск (сил).

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ оценит практические действия подразделений материально-технического обеспечения, военной полиции, военно-воздушных сил, а также медицинского отряда спецназначения и органов военно-политической работы на полигонах округа.

С 10 по 21 августа на территории ЮВО проходят специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения с органами военной полиции. Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.