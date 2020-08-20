Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Начальник Генштаба прибыл с проверкой второго этапа спецучений на юге России

Андрей Аркадьев
10:55 20.08.2020
С 10 по 21 августа на территории ЮВО проходят специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения с органами военной полиции.
Начальник Генштаба прибыл с проверкой второго этапа спецучений на юге России
© Фото: Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО).

В ходе рабочей поездки начальник Генштаба ВС РФ проинспектирует завершающуюся фазу второго этапа специальных учений по развертыванию системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Герасимов заслушает доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе проведения спецучений по видам обеспечения войск (сил).

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ оценит практические действия подразделений материально-технического обеспечения, военной полиции, военно-воздушных сил, а также медицинского отряда спецназначения и органов военно-политической работы на полигонах округа.

С 10 по 21 августа на территории ЮВО проходят специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения с органами военной полиции. Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
10:55 Армия
Начальник Генштаба прибыл с проверкой второго этапа спецучений на юге России
10:41 В стране и мире
В России зарегистрировано 4 785 новых больных COVID-19
09:40 В стране и мире
Видео
ФСБ помешала СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса
09:21 Армия
Видео
«Авария» на подводной лодке: на Черноморском флоте провели учения по специальным видам обеспечения
08:00 Вопросы истории
Видео
Имена героев: в ходе раскопок подо Ржевом установлены личности пропавших без вести солдат
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Румынский певец снял в прямом эфире свою гибель под колесами поезда
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.