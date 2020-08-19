На высоте в две тысячи метров: российские летчики в Таджикистане отработали аварийное покидание вертолета

Российские летчики и специалисты поисково-спасательной службы авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане отработали аварийное покидание вертолета.

Летный состав выполнил прыжки с парашютом на неподготовленную площадку местности, в том числе с задержкой раскрытия основного купола до 20 секунд. Авиационные спасатели отработали задачи по обнаружению с воздуха условного района бедствия воздушного судна, а также точность приземления для оказания помощи пострадавшему экипажу.

Прыжки с парашютными системами специального назначения «Арбалет-1» и учебно-тренировочными парашютами Д-1-5У выполнялись с военно-транспортных вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 2 тысяч метров. Всего было произведено около 100 прыжков с парашютом.