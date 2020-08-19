Пункт приема беженцев развернули на спецучениях органов военно-политической работы под Ростовом

Задачи гуманитарной деятельности в условиях вооруженного конфликта отработали в Ростовской области военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) совместно с силовым ведомствами региона на специальном учении по военно-политической работе.

Для приема группы условных беженцев в Ростовской области был развернут пункт пропуска, созданный на основе опыта миротворческой деятельности российских Вооруженных Сил в Сирии. Работу пункта обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского батальона мотострелковой дивизии, а также подразделения военной полиции, Росгвардии, МЧС и МВД.

Специалисты РХБЗ ЮВО и МЧС провели дезинфекцию автотранспорта, на котором были доставлены условные беженцы. Военные медики из состава мобильного медицинского отряда организовали первичный медицинский осмотр.

После профилактических мероприятий доставленных условных беженцев направили для прохождения паспортного контроля и регистрации. В оперативном штабе пункта пропуска помощь им оказали военные психологи, а также представители службы занятости и органов соцзащиты.

Учения специалистов по военно-политической работе проводятся в Южном военном округе под руководством заместителя министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова. В учениях задействованы силы и средства военно-политических органов военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск в шести районах Ростовской области, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Дагестане.