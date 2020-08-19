Выбить «террористов» и оборонить объект в арктической зоне: на Таймыре состоялся учебный бой за высадку морского десанта

На полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки.

В учении приняли участие экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса и бригады морской пехоты Северного флота, а также вертолетная группа.

По легенде, группировке сил Северного флота было необходимо отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта для наступления вглубь территории полуострова с целью обороны важного промышленного объекта в арктической зоне.

Бой начался с авиаудара по условным террористам. Затем боевые расчеты батарей АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск» и АК-725 больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» открыли огонь по закрытым береговым позициям, подавив огневые точки условного противника. После этого вертолетами Ка-27 на побережье были переброшены подразделения морских пехотинцев - они обеспечили охрану военных инженеров, которые в это время были доставлены на берег быстроходными лодками для разминирования. Далее из твиндеков больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» было высажено способом «на упор» более 20 единиц колесной и гусеничной техники: БТР-82А, САУ 2С1 «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10.

В ходе учений личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки, тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма.