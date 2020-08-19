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Военнослужащие Лаоса в рамках конкурса «Безопасная среда» поупражнялись в экстремальном вождении российских машин РХМ-4

Кирилл Васин
23:00 19.08.2020
Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.
Военнослужащие Лаоса в рамках конкурса «Безопасная среда» поупражнялись в экстремальном вождении российских машин РХМ-4
© Фото: Минобороны РФ

На полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты «Песочное» в Ярославской области военнослужащие Лаосской Народно-Демократической Республики приступили к освоению российской военной техники РХБ защиты – машин химической разведки РХМ-4 и провели первую тренировку по экстремальному вождению.

Для коллег из Лаосской Народно-Демократической Республики российские военнослужащие провели комплекс специальных занятий с демонстрацией возможностей широкой линейки специальной военной техники войск РХБ защиты, в том числе машин химической разведки. После этого для всех участников конкурса был проведен мастер-класс по экстремальному вождению бронетехники. 

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В зоне условной ЧС расчетам предстоят соревнования на сверхпредельных скоростях. По замыслу состязаний, специалисты РХБ-защиты проведут разведку района в зоне условной техногенной аварии. Расчеты из семи стран выполнят задачи на труднопроходимых участках местности: отберут пробы грунта, растительности и воды, обнаружат источники радиоактивного излучения, определят тип отравляющего вещества, преодолеют огненно-штурмовую полосу.

Кроме экипажа из Лаосской Народно-Демократической Республики  в конкурсе примут участие команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Республики Беларусь. Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

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