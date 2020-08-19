Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российский Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем

Андрей Аркадьев
18:19 19.08.2020
После разворота американского самолета от границы России, истребитель вернулся на аэродром базирования.
Российский Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем
© Фото: Master Sgt. Patrick Nugent, commons.wikimedia.org

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«19 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота разведчика ВВС США от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ допущено не было.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятчя в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.